В Украине открыли реестр объемов зерна в элеваторах

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Реестр станет открытым для граждан после подписания договора на работу в этой системе

В Украине для граждан стал доступен реестр данных об объемах зерна в элеваторах по всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Госреестры Украины".

Отмечается, что данные будут доступны только о тех элеваторах, которые подключены к основному реестру складских документов на зерно, принятого на хранение зерновыми складами.

"Посмотреть можно как общие объемы зерна, находящихся на хранении по Украине, в разрезе культур и классов зерна, так и объемы, которые сохраняются на каждом конкретном элеваторе, который подключен к реестру", - говорится в сообщении.

Данные об объемах зерна можно будет отследить онлайн до 23 декабря. Позже информацию будут предоставлять только после подписания договора на работу в этой системе.

"Текст такого договора и условия подключения будут выложены у нас на сайте в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Украине уже собрали рекордный за всю историю урожай зерновых. По состоянию на средину ноября украинские аграрии собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га при средней урожайности 48,4 ц/га. Этот показатель уже превысил сбор урожая в 2018 году. Тогда он составил 70,1 млн тонн.

Также РБК-Украина писало, что хороший урожай зерновых является одним из факторов притока валюты в Украину и укрепления национальной валюты в 2019 году.



