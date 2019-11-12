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В Украине уже собрали рекордный за всю историю урожай зерновых

Новости » Экономика     12.11.2019 - 15:52
В Украине уже собрали рекордный за всю историю урожай зерновых
Иллюстративное фото (Pixabay)

Средняя урожайность выросла до 48 ц/га

Украинские аграрии по состоянию на 12 ноября 2019 года уже собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как отметили в пресс-службе, такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

В разрезе культур собрано:

  • пшеницы - 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн против прошлого года);
  • кукурузы на зерно - кукурузы - 30,8 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • ячменя - 8,9 млн тонн (больше на 1,6 млн тонн);
  • ржи - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);
  • овса - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн);
  • гороха - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);
  • гречки - 89 тыс. тонн (меньше на 50 тыс. тонн);
  • проса - 159 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн).

Напомним, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.

Отметим, хороший урожай зерновых является одним из факторов притока валюты в Украину и укрепления национальной валюты в 2019 году.

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Новости Украины урожайзерноМинистерство аграрной политики
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