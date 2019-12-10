В Україні відкрили реєстр обсягів зерна в елеваторах

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Реєстр стане відкритим для громадян після підписання договору на роботу в цій системі

В Україні для громадян став доступний реєстр даних про обсяги зерна в елеваторах по всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП "Держреєстри України".

Відзначається, що дані будуть доступні тільки про ті елеватори, які підключені до основного реєстру складських документів на зерно, прийнятого на зберігання зерновими складами.

"Подивитися можна як загальні обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні по Україні, у розрізі культур і класів зерна, так і обсяги, які зберігаються на кожному конкретному елеваторі, який підключений до реєстру", - йдеться в повідомленні.

Дані про обсяги зерна можна буде відслідити онлайн до 23 грудня. Пізніше інформацію надаватимуть тільки після підписання договору на роботу в цій системі.

"Текст такого договору та умови підключення будуть викладені у нас на сайті найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні вже зібрали рекордний за всю історію урожай зернових. Станом на середину листопада українські аграрії зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га при середній врожайності 48,4 ц/га Цей показник вже перевищив збір врожаю у 2018 році. Тоді він склав 70,1 млн тонн.

Також РБК-Україна писало, що хороший врожай зернових є одним із чинників припливу валюти в Україну та зміцнення національної валюти у 2019 році.