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В Украине открыли 148 дел за преступления против журналистов в этом году

Украина , Вторник 15 сентября 2020 20:34
В Украине открыли 148 дел за преступления против журналистов в этом году
Фото: журналист (freepik)
Автор: Максим Зайченко

В 2020 году в Украине открыли 148 уголовных дел из-за препятствия журналисткой деятельности. Полиция направила в суд 10 дел в преступлениях против журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В течение 2020 года полиция зарегистрировала 148 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов из которых 111 - ст. 171 УК Украины, 37 - ст. 345-1 УК Украины. По результатам проведенного расследования в суд направлены обвинительные акты в 10 уголовных производствах", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа телеканал "Настоящее Время" сообщил о задержании своих корреспондентов в Минске. Среди задержанных были украинцы - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк. Телеканал освещал сорванный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В тот же день в Нацсоюзе журналистов заявили, что власти Беларуси должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

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