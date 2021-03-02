В Украине освободили от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов

За документ проголосовали 256 нардепов.

Закон предусматривает до 1 января 2035-го освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Оно должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кабинет министров будет определять перечень и объемы такого оборудования.

При доработке ко второму чтению в законе прописали коды товаров согласно УКТВЭД, на которые распространяется освобождение от пошлины.

Напомним, за основу этот закон нардепы одобрили в начале сентября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года парламент одобрил в повторном втором чтении законопроект №3760 президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".