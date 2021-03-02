UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине освободили от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов

Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла изменения в Таможенный кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3762 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 256 нардепов.

Закон предусматривает до 1 января 2035-го освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Оно должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кабинет министров будет определять перечень и объемы такого оборудования.

При доработке ко второму чтению в законе прописали коды товаров согласно УКТВЭД, на которые распространяется освобождение от пошлины.

Напомним, за основу этот закон нардепы одобрили в начале сентября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года парламент одобрил в повторном втором чтении законопроект №3760 президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины инвестицииТаможенный кодексВерховная Рада
Читайте также
Рада изменила Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестняни"
Рада передумала вводить конфискацию имущества за лжеминирование
Прогноз погоды