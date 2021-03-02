RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні звільнили від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

Автор: Юлія Струк

Верховна рада внесла зміни до Митного кодексу в рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи схвалили відповідний законопроект №3762 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 256 нардепів.

Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Кабінет міністрів визначатиме перелік і обсяги такого обладнання.

При доопрацюванні до другого читання у законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.

Нагадаємо, за основу цей закон нардепи схвалили на початку вересня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в середині грудня 2020 року парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект №3760 президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІнвестиціїТаможенный кодексВерховна Рада
Читайте також
Рада змінила Податковий кодекс у рамках проекту "інвестняні"
Рада передумала вводити конфіскацію майна за лжемінування
Прогноз погоди