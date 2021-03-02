В Україні звільнили від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

За документ проголосували 256 нардепів.

Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Кабінет міністрів визначатиме перелік і обсяги такого обладнання.

При доопрацюванні до другого читання у законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.

Нагадаємо, за основу цей закон нардепи схвалили на початку вересня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в середині грудня 2020 року парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект №3760 президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь".