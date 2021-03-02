В Україні звільнили від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

Верховна рада внесла зміни до Митного кодексу в рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи схвалили відповідний законопроект №3762 у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 256 нардепів.
Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Кабінет міністрів визначатиме перелік і обсяги такого обладнання.
При доопрацюванні до другого читання у законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.
Нагадаємо, за основу цей закон нардепи схвалили на початку вересня минулого року.
Як писало РБК-Україна, в середині грудня 2020 року парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект №3760 президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь".