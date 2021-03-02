Рада изменила Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестняни"

Верховная рада изменила Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях" . За законопроект №3761 во втором чтении проголосовали 246 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон временно, до 1 января 2035 года, предоставляет налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

Документ освобождает от налогообложения НДС операции по ввозу товаров, ввозимых инвесторами со значительными инвестициями.

Речь идет об оборудовании для реализации инвестпроекта. Оно должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, а его перечень и объемы будет определять правительство Украины.

В Главном юридическом управлении ВР обращают внимание, что таким образом Кабмину фактически делегированы полномочия по регулированию отдельных элементов механизма налогообложения, что не отвечает конституционным предписаниям по поводу исключительного полномочия Рады определять все элементы правового механизма регулирования налогов.

Эта норма не соответствует и части третьей статьи 42 Конституции Украины, согласно которой государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.