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В Украине основали новую госпремию: Зеленский подписал закон

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 17:54
В Украине основали новую госпремию: Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине основали новую государственную премию. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5327.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон вносит изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН академика Бориса Патона", - информирует пресс-служба ОП.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Также вводится новая номинация Госпремии Украины в области образования - профессиональное предвысшее образование.

Напомним, Верховная рада одобрила данный проект закона во втором чтении в середине апреля.

В конце августа 2020 года президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.

Так, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире. Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

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