В Україні заснували нову держпремію: Зеленський підписав закон
В Україні заснували нову державну премію. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №5327.
Закон вносить зміни до ЗУ "Про державні нагороди України".
"Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона", - інформує прес-служба ОП.
Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в області науки і техніки.
Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила даний проект закону в другому читанні в середині квітня.
В кінці серпня 2020 року президент Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона.
Так, Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами в області зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються у всьому світі. Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя.