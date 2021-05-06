В Україні заснували нову держпремію: Зеленський підписав закон

Закон вносить зміни до ЗУ "Про державні нагороди України".

"Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона", - інформує прес-служба ОП.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в області науки і техніки.

Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.