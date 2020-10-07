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В Украине ослабить карантин могут лишь в одной области

Украина, Среда 07 октября 2020 11:00
В Украине ослабить карантин могут лишь в одной области
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 7 октября ослабить карантин по-прежнему могут лишь в Кировоградской области. Во всех остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

При этом ситуация с динамикой заболеваемости коронавирусом в целом по стране немного ухудшилась. За последние 14 дней на 100 тысяч населения в стране показатель заболеваемости составляет 143,4 при норме в 40. Днем ранее этот показатель составлял 140,1.

В Киеве показатель заболеваемости составляет 173,3. Самый высокий показатель продолжает сохранятся в Тернопольской области при отрицательной динамике (257,6 при 277,8 днем ранее). Также плохая ситуация наблюдается в Сумской (245,1), Черниговской (238) и Харьковской (235,1) областях.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. За сутки выявили 4753 новых заболевания.

Также РБК-Украина писало, что правительство пока не рассматривает возможность введения полного локдауна в стране.

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