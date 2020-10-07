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В Україні послабити карантин можуть лише в одній області

Україна, Середа 07 жовтня 2020 11:00
В Україні послабити карантин можуть лише в одній області
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 7 жовтня послабити карантин, як і раніше, можуть лише в Кіровоградській області. У всіх інших регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

При цьому ситуація з динамікою захворюваності коронавірусом в цілому по країні трохи погіршилася. За останні 14 днів на 100 тисяч населення в країні показник захворюваності становить 143,4 при нормі 40. Днем раніше цей показник становив 140,1.

У Києві показник захворюваності становить 173,3. Найвищий показник продовжує збережуться в Тернопільській області при негативній динаміці (257,6 при 277,8 днем раніше). Також погана ситуація спостерігається в Сумській (245,1), Чернігівській (238) і Харківській (235,1) областях.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу. За добу виявили 4753 нових захворювання.

Також РБК-Україна писало, що уряд поки не розглядає можливість введення повного локдауну в країні.

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