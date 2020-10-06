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В Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион

Украина, Вторник 06 октября 2020 11:31
В Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

По состоянию на 6 октября в Украине лишь Кировоградская область соответствует требования для ослабления карантина. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

При этом по сравнению с прошедшими сутками ситуация в стране ухудшилась - сейчас этот показатель составляет 140,1 при норме в 40 случаев COVID-19. Вчера он составлял 136,2. В Киеве показатель динамики заболеваемости составляет 170,8, в Кировоградской области - 20,4.

Самый высокий показатель заболеваемости по-прежнему остается в Тернопольской области - 277,8, что почти на 10 менее чем он был вчера.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской области.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

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