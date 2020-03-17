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В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

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Мужчину оштрафовали от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан

Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сообщается, что мужчина позвонил врачам и сообщил им о возможном заболевании коронавирусом, так как находился за пределами Украины.

"Вчера, 16 марта, около 3 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть "коронавирусом". Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании", - сообщили в полиции.

Полиция составила в отношении мужчины административный протокол по ст. 183 административного кодекса (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 17 марта на внеочередном заседании парламента депутаты приняли за основу и в целом законопроект о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Отметим, по состоянию на утро 17 марта в Украине подтверждены семь случаев коронавируса, из них один летальный. При этом четыре человека заболели внутри страны, они не находились за рубежом.

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