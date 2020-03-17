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В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:16
В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У зараженных нормальная температура

По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В пресс-службе отметили, что состояние зараженных стабильное.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что в Украине пока не будут вводить чрезвычайную ситуацию в областях. На данный момент ЧС ввели только в Житомирской и Черновицкой областях.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и одно - в Житомирской области.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады заявил, что инфекционных коек в больницах будет недостаточно, в случае массового заражения украинцев коронавирусом. Ляшко заявил, что Минздраву нужно знать, как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения в случае массового заражения украинцев коронавирусом.

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