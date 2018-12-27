Кабмін схвалив старт монетизації субсидій

Фото: Володимир Гройсман та Андрій Рева (УНІАН)

Монетизація субсидій стартує з 1 січня і буде проходити через "Ощадбанк"

Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, сьогодні в рамках розгляду питань монетизації субсидій внесли зміни до низки постанов для реалізації реформи енергетичного сектору через механізм монетизації в частині стимулювання економного споживання послуг ЖКГ. Також повідомляється, що виплата зекономленої частини субсидії буде проводитися за підсумками опалювального періоду. На монетизацію з 1 січня зможуть розраховувати ті, хто вперше подасть документи на субсидію.

Крім того, уповноваженим банком для монетизації визначили "Ощадбанк". В уряді також звертають увагу на те, що з 1 травня 2019 року призначення субсидій тим, хто отримував таку субсидію протягом опалювального сезону 2018/19 не в грошовій формі, здійснюється тільки після подання нових заяв та декларацій.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні наступного року 100% субсидій будуть монетизовані.

До цього міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що монетизація передбачає виплату всієї суми зекономленої субсидії.