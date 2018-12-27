ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив старт монетизації субсидій

Новини » Енергетика    27.12.2018 - 12:30
Кабмін схвалив старт монетизації субсидій
Фото: Володимир Гройсман та Андрій Рева (УНІАН)

Монетизація субсидій стартує з 1 січня і буде проходити через "Ощадбанк"

Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, сьогодні в рамках розгляду питань монетизації субсидій внесли зміни до низки постанов для реалізації реформи енергетичного сектору через механізм монетизації в частині стимулювання економного споживання послуг ЖКГ. Також повідомляється, що виплата зекономленої частини субсидії буде проводитися за підсумками опалювального періоду. На монетизацію з 1 січня зможуть розраховувати ті, хто вперше подасть документи на субсидію.

Кабмін схвалив старт монетизації субсидій

Крім того, уповноваженим банком для монетизації визначили "Ощадбанк". В уряді також звертають увагу на те, що з 1 травня 2019 року призначення субсидій тим, хто отримував таку субсидію протягом опалювального сезону 2018/19 не в грошовій формі, здійснюється тільки після подання нових заяв та декларацій.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні наступного року 100% субсидій будуть монетизовані.

До цього міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що монетизація передбачає виплату всієї суми зекономленої субсидії.

 

Кабмін очікує рішення НКРЕКП щодо приєднання до електромереж
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОщадбанкмонетизация субсидий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся