Рева рассказал о проекте монетизации субсидий

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

После окончания отопительного сезона сэкономленные деньги вернут на обычные счета

Министр социальной политики Андрей Рева пояснил основные принципы проекта монетизации субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Рева отметил, что частичная монетизация субсидий была начата еще в 2017 году и предусматривала выплату остатка части сэкономленной суммы субсидии, однако, большая часть возвращалась в государственный бюджет.

"Монетизация, которая планируется к внедрению с 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии гражданину - это его средства на счету, и они не могут быть списаны в бюджет", - пояснил министр.

Он рассказал об основных принципах работы программы монетизации.

"Нужно понимать, что субсидия это целевая помощь. Обычная помощь предусматривает выплату средств, и человек сам выбирает, на что их потратить; но субсидия это целевая помощь на конкретные нужды, которые касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому накладываются определенные ограничения, ведь эти деньги должны поступить поставщикам услуг", - сказал он.

Поэтому, по его словам, создается отдельный специальный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны во время обращения за субсидией.

"А после того, как человек оплатил свою часть счета и закончился отопительный сезон, людям перечисляют все сэкономленные деньги на обычные счета, и они могут их использовать по своему усмотрению. Чем больше сэкономят - тем больше получат денег", - сказал Рева.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления об монетизации субсидий.

Минсоцполитики планирует монетизацию в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает жилищную субсидию или льготу, будет получать их деньгами.