В Украине огромный дефицит бюджета, на программу "экономический паспорт" - нет средств, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"То, что пытаются сделать - это при глубоко дефицитном бюджете, глубоко дефицитном Пенсионном фонде, при невыполнении местных бюджетов и при экономическом кризисе заниматься вот этими утопическими историями - это только могут люди с плохим экономическим образованием", - сказал Николаенко.

По его словам, развитые государства могут позволить себе запускать подобные программы, но не Украина, поскольку в нашей стране совершенно иная экономическая ситуация.

"Это работающие сценарии в Саудовской Аравии, Эмиратах, Норвегии, у которых совершенно другие структуры дохода в бюджет, совершенно другая логика управления и все остальное", - объяснил Николаенко.