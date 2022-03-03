В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию

Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Государственной связи .

"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Российские войска обстреливают как военные объекты, так и мирное население. Сегодня прошел второй раунд переговоров с Россией, однако урегулирование вопроса не произошло. Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время

Отметим, что все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.