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В Україні обмежені розмови з українських сім-карток до Росії

Автор: Кароліна Гайдук

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи необхідні для того, щоб російські військові не могли передавати інформацію з українських телефонів до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного зв'язку.

Також подібні обмеження діють для абонентів, які мають фіксований зв'язок.

"Мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки та використовувати їх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано із необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

Російські війська обстрілюють як військові об'єкти, і мирне населення. Сьогодні пройшов другий раунд переговорів із Росією, проте врегулювання питання не відбулося. Сторони продовжать переговори у третьому раунді найближчим часом

Зазначимо, що всі аварійні бригади "ДТЕК Мережі" задіяні у ліквідації наслідків ворожого обстрілу з енергетичної інфраструктури та якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.

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