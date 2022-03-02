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В ДТЭК заявили, что аварийные бригады задействованы для восстановления электроснабжения

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Среда 02 марта 2022 18:05
В ДТЭК заявили, что аварийные бригады задействованы для восстановления электроснабжения Фото: в ДТЭК заявили, что аварийные бригады задействованы для восстановления электроснабжения (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука во время единого телемарафона.

"Нам удалось вчера и сегодня частично восстановить электропитание для потребителей. Часть населения, к сожалению, света еще не имеет. Но это связано либо с серьезными разрушениями линий, либо связано с тем, что мы не можем добраться до места ведения работ. Однако, все энергетики на месте, все бригады делают все возможное, чтобы максимально восстановить электроснабжение в дома украинцев", - отметил он.

Исполнительный директор ДТЭК также отметил, что для компании наивысшей ценностью является здоровье и жизнь сотрудников. Он пообещал, что вся поврежденная в результате войны энергетическая инфраструктура будет полностью отстроена.

"Главное, чтобы были живые люди. А линии электропередачи, трансформаторы, провода, столбы, переключения - это мы сделаем", - сказал Сахарук.

Напомним, что ночью 2 марта аварийные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электропитание большей части города Мариуполя - Центрального и Приморского районов. По данным Министерства энергетики, энергетикам удалось вернуть электропитание 81 тыс. абонентов.

Всего по стране энергетики ДТЭК вернули свет в более 100 000 домов украинцев.

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