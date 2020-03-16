В Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки

В Украине с 18 марта в связи с пандемией коронавируса ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом в своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретит железнодорожное, авиа- и автобусное сообщение, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

При этом городские перевозки могут осуществляться в режиме не более 10 человек в маршрутках и не более 20 человек автобусах, трамваях и троллейбусах.

Напомним, ранее Зеленский призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях, где ранее были выявлены случаи коронавируса.

До этого он призвал ужесточить карантин по всей стране. Ожидается, что уже с завтрашнего дня все учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания и развлечений будут закрыты для посетителей.

Кроме того, в городах Украины, где есть метрополитены, будет запрещена их работа. Ожидается, что данные меры будут препятствовать распространению коронавируса.