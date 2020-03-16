В Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення

В Україні з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежать міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонить залізничний, авіа - і автобусне сполучення, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

При цьому міські перевезення можуть здійснюватися в режимі не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 осіб автобусах, трамваях і тролейбусах.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав ввести режим надзвичайної ситуації в Чернівецькій і Житомирській областях, де раніше були виявлені випадки коронавируса.

До цього він закликав посилити карантин по всій країні. Очікується, що вже з завтрашнього дня всі заклади культури, торгово-розважальні центри, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування та розваг будуть закриті для відвідувачів.

Крім того, в містах України, де є метрополітени, буде заборонено їхню роботу. Очікується, що ці заходи будуть перешкоджати поширенню коронавірусу.