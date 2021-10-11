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В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов: в какой области самый высокий показатель

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра образования Сергея Шкарлета.

В каких областях самые лучшие показатели:

  • Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.
  • Харьковская область достигла показателя в почти 91%,
  • Луганская область - 90%,
  • Донецкая область - 89,6%.

Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:

  • Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
  • Ровенская - 74,3%;
  • Волынская - 76%;
  • Ивано-Франковская - 77,8%;
  • Одесская - 78,3%;
  • Львовская - 79%.

Дистанционное обучение

По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.

Каникулы

На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.

"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.

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