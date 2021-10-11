В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов: в какой области самый высокий показатель

В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра образования Сергея Шкарлета.
В каких областях самые лучшие показатели:
Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.
На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.
"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.