В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян: у якої області найвищий показник

В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян. Найвищий показник імунізації у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти Сергія Шкарлета.
В яких областях найкращі показники:
Шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:
Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.
На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.
"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.