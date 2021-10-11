В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% освітян: у якої області найвищий показник

В яких областях найкращі показники:

Миколаївська область : однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів.

: однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів. Харківська область досягла показника у майже 91%,

досягла показника у майже 91%, Луганська область - 90%,

- 90%, Донецька область - 89,6%.

Шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:

Херсонська - 73% вакцинованих освітян;

Рівненська - 74,3%;

Волинська - 76%;

Івано-Франківська - 77,8%;

Одеська - 78,3%;

Львівська - 79%.

Дистанційне навчання

Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.

Канікули

На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.

"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.