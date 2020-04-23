В Україні одна дитина знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усього з коронавірусом госпіталізовано 103 дитини

В Україні через коронавірусну інфекцію одна дитина знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України

Як повідомляється, в українських лікарнях на апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина. Крім того на амбулаторному лікуванні перебуває 4 862 пацієнти, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники.

Нагадаємо, МОЗ констатує збільшення кількості інфікованих коронавірусом і смертності в країні. За весь час пандемії в Україні виявлено 7170 підтверджених випадків COVID-19, померли від інфекції 187 особи, одужали 504 пацієнти.

Крім того, причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.

Також на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуваний сплеск захворюваності на початку місяця. Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні.