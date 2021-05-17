В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.
Этот Порядок устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:
- 1) мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;
- 2) мяса крупного рогатого скота, мороженого;
- 3) свинины свежей, охлажденной и мороженой;
- 4) баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;
- 5) съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;
- 6) мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;
- 7) меда;
- 8) необработанной оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).
"Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.
Напомним, в 2020 году доля продаж предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%.
Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине за 2020 год вырос на 8,4%.