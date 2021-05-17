В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса , оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.

Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.

Этот Порядок устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:

1) мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;

2) мяса крупного рогатого скота, мороженого;

3) свинины свежей, охлажденной и мороженой;

4) баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;

5) съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;

6) мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;

7) меда;

8) необработанной оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

"Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.