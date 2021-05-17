В Україні зобов'язали вказувати країну походження низки продуктів харчування

Мінекономіки затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування м’яса , оливкової олії та меду, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження. Наказ вводиться в дію через три роки.

Порядок застосовуватиметься до маркування харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну, на всіх етапах їх реалізації.

Цей Порядок установлює правила зазначення "країни походження" або "місця походження" в маркуванні:

1) м'яса великої рогатої худоби, свіжого або охолодженого;

2) м'яса великої рогатої худоби, мороженого;

3) свинини свіжої, охолодженої та мороженої;

4) баранини і козлятини свіжої, охолодженої та мороженої;

5) їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свіжих або охолоджених, або морожених;

6) м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці;

7) меду;

8) необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстра-класу (extra virgin olive oil).

"Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС і він є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створенні спільного ринку харчових продуктів з Європейським союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки і фальсифікації харчових продуктів", - зазначив заступник міністра Сергій Глущенко.