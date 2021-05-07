В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине сегодня резко ухудшится погода. В стране объявлено штормовое предупреждение в большинстве регионов.
Сегодня днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также сегодня в Киевской области и в Киеве порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
Вместе с тем, синоптики предупреждают, что в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
На сайте УкрГидрометцентра сообщается, что на большей части страны ожидаются дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от +14 до +22.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра назвали дату улучшения погоды.
Отметим, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.