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В Україні оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьгодні різко погіршиться погода. В країні оголошено штормове попередження у більшості регіонів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, синоптики попереджають, що у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, у зв’язку з відлигою, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

На сайті УкрГідрометцентру повідомляється, що на більшій частині країни очікуються дощі та грози, температура повітря буде коливатися від +14 до +22.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.

Зазначимо, раніше синоптик попередила про похолодання з дощами в Україні.

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