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Украину накрыли дожди с грозами: когда улучшится погода

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 14:06
Украину накрыли дожди с грозами: когда улучшится погода Фото: синоптики назвали дату потепления в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине с сегодняшнего дня и до субботы будут идти дожди, в некоторых регионах с грозами. Синоптики назвали дату улучшения погоды.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей с 6 по 8 мая. С 9 мая ожидается улучшение погоды. В частности, температура воздуха составит до +20 в западных областях, в восточных и центральных - до +15.

На юге страны, как ожидается, будет днем до +19. В воскресенье во всех областях будет сухо и без осадков.

Украину накрыли дожди с грозами: когда улучшится погода

В понедельник в большинстве областей Украины будет жара. Температура воздуха поднимется до +24 на западе.

Напомним, погода в Украине 7 мая принесет с собой дожди из-за того , что в страну идет очередной атмосферный фронт. Температура воздуха будет достаточно теплой от +15 до +20 градусов.

На сегодня синоптики прогнозировали на значительной территории пасмурное небо с дождем и понижение температуры, а порывистый ветер будет задувать по всей стране.

Кроме того, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.

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