Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 7 мая, ухудшится погода. На большей части страны ожидаются дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться от +14 до +22.

Погода во всех областях

Сухая погода ожидается лишь на востоке, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +14+16 на Закарпатье, во Львовской, Волынской и Ровенской областях, до +15+19 в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Ночью будет +3+6. В центре и на севере Украины столбики термометров покажут +15+18 днем, +4+6 ночью, в Сумской области +3+5. На востоке и юге днем будет немного теплее +18+22, ночью +8+12.

Погода в Киеве

В пятницу в столице будет дождливо. Температура воздуха днем составит +16+18 градусов, ночью +5+7.