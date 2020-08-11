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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Украина, Вторник 11 августа 2020 08:59
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областях

Сегодня, 11 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня днем в северных, западных и центральных областях ожидаются грозы и дожди (І уровень опасности, желтый). Спасатели также отмечают, что в Киевской области днем также будут наблюдаться грозы (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 11 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет дождливой, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +24 до +32 градусов.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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