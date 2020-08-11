Грозовые дожди и жара до +32 на юге: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в регионах будет колебаться от +24 до +32 градусов

Сегодня, 11 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет дождливой. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +24 до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди и грозы сегодня будут наблюдаться в западных, северных, центральных регионах, а также в Харьковской области. На всей остальной территории ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +25 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +20.

В центральных и северных областях температура воздуха будет от +25 до +29 градусов, а ночью она будет в пределах +14 +18.

В восточных и южных областях температура воздуха будет от + 26 до +32, а ночью она опустится до +14 +20.

Фото: погода в Украине на 11 августа (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +29, а ночью от +16 +18 тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 11 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.