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В Україні оголошено штормове попередження

Україна, Вівторок 11 серпня 2020 08:59
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Синоптики попереджають про грозові дощі у більшості областях

Сьогодні, 11 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі у більшості областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні вдень у північних, західних та центральних областях очікуються грози та дощі (І рівень небезпечності, жовтий). Рятувальники також зазначають, що у Київській області вдень також спостерігатимуться грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, ДСНС попереджає, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку в Україні! За даними Укргідрометцентру, 11 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня, погода переважно на всій території України буде дощовою, а температура повітря в регіонах коливатиметься від +24 до +32 градусів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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