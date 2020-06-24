В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 24 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалы до 20 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, непогода обойдет восточные области, однако в других отдельных районах Украины ожидается град, грозы и сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности). Кроме того, большинство западных областей накроют сильные дожди (І уровень опасности).

В Киеве и области прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, по состоянию на сегодня из-за непогоды 120 населенных пунктов в Украине остались без света и еще 187 были подтоплены.

Добавим, что пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается сегодня.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня преимущественно на всей территории Украины погода будет такой же пасмурной с грозами и дождями.