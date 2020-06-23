Пик непогоды в Ивано-Франковской области ожидается завтра

Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)

В области ждут ухудшения погоды и еще большего ущерба

Пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается завтра, 24 июня. В связи с этим продолжается подсчет нанесенного ущерба.

Об этом заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает местное издание galka.if.ua.

По его словам, 24 июня погода в области только ухудшится. На сегодня уже затоплены несколько сотен домов, а в селе Микуличин произошел оползень, спецтехника расчищает дорогу. Из-за этого заблокировано транспортное сообщение с Закарпатской областью.

Кроме того, полностью перекрыта дорога Крыворивня - Черновцы. Он также добавил, что непогода продолжается, поэтому подсчет ущерба еще продолжается.

"Будем обращаться к президенту и премьер-министру, чтобы выделили из резервного фонда средства на восстановление поврежденных объектов: мостов, дамб, дорог", - отметил Федорив.

Чиновник подчеркнул, ситуация еще не до конца понятна, а пик непогоды ожидают на завтра, 24 июня.

Напомним, ранее синоптики предупредили о наводнениях на западе Украины с 23 до 25 июня; высокий дождевой паводок ожидается в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

До этого в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности; до конца дня в этих регионах пройдут очень сильные дожди.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина