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Грозовые дожди и жара до +30 на востоке: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     24.06.2020 - 08:00
Грозовые дожди и жара до +30 на востоке: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

От запада до востока температура воздуха будет повышаться

Сегодня преимущественно на всей территории Украины погода будет такой же пасмурной с грозами и дождями. Синоптики прогнозируют от +21 до +30 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Умеренная облачность сегодня ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, во всех остальных регионах, особенно в западных, будут наблюдаться грозовые дожди. От запада до востока температура воздуха будет повышаться.

В западных областях температура воздуха днем составит +22 +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18 градусов тепла.

В северных областях температуру днем передают от +24 до +28 градусов тепла, а ночью +15 +17 градусов.

В центральных и восточных областях температура днем ожидается +23 +30 градусов, а ночью +15 +20 градусов тепла.

В южных областях синоптики передают температуру воздуха днем + 27 +30 градусов тепла, а ночью +18 +20 градусов.

Грозовые дожди и жара до +30 на востоке: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 24 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Киевскую область и столицу сегодня накроет дождями и грозами. Температура воздуха днем ожидается +24 +28, а ночью она опустится до +16 +18 градусов тепла.

Грозовые дожди и жара до +30 на востоке: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 24 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается сегодня.

Кроме того, синоптики предупредили о наводнениях на западе Украины с 23 по 25 июня; высокий дождевой паводок ожидается в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрКиевдожди
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