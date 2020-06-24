В Україні оголошено штормове попередження 

Сьогодні, 24 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зливи, град та шквали до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, негода омине східні області, однак в інших окремих районах України очікується град, грози та сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності). Крім того, більшість західних областей накриють сильні дощі (І рівень небезпечності).

У Києві та області прогнозують грозові дощі, а також град та шквали до 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, станом на сьогодні через негоду 120 населених пунктів в Україні залишилось без світла та ще 187 було підтоплено.

Додамо, що пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні переважно на всій території України погода буде такою ж похмурою з грозами та дощами.