В Украине объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 3 ноября, в связи с возможными сильными порывами ветра в Украине объявлено шмормове предупреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной слуби по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 3 ноября, в Украине будет теплая и облачная погода. Температура воздуха днем местами поднимется до +18. В течение дня ожидаются порывы южного ветра до 22 м/с. В Киеве в воскресенье погода будет ветреной и облачной, с периодическим дождем. Температура воздуха в столице днем поднимется до +10 +12 градусов.

Кроме того, в Диденко прогнозировала, что на следующей неделе в Украине возможно потепление до +20 градусов. Ожидается, что температура воздуха существенно возрастет в южных и западных областях. Потепление прогнозируется во вторник-среду на следующей неделе.