Завтра в Украине ожидается потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м / с

В воскресенье, 3 ноября, погода в Украине будет теплой и облачной, в некоторых областях ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до +18 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в воскресенье ожидается облачная погода и штормовой ветер.

"Антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально. Вместо холодрыги - потепление до +9 +16 градусов, вместо солнышка - серьезные облака, а в тихий ветер ворвется штормовой южный ветер", - сообщила Диденко..

3 ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м / с, в течение дня температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, на юге и западе +12 +18 градусов, а на востоке +6 +10 градусов.

Дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на юге и востоке - без осадков.

В Киеве в воскресенье погода будет ветреной и облачной, с периодическим дождем. Температура воздуха прогреется до +10 +12 градусов.

"В начале следующей недели потепления в Украине усилится. Если ветер будет любезен и стихнет, то мы снова увидим на улицах наших граждан в джинсах с дырками на коленях, раздетыми до футболок и легких свитеров", - добавила синоптик.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 2 ноября температура воздуха снизится до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут не больше +1 +6 градусов. В Закарпатской и южных областях будет теплее, днем до +6 +11.