В Україні оголошено штормове попередження

У неділю, 3 листопада, у зв'язку з можливими сильними поривами вітру в Україні було оголошено шмормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної слуби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країни очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У зв'язку з ускладненням погодних умов в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 3 листопада, в Україні буде тепла та хмарна погода. Температура повітря вдень місцями підніметься до +18. Протягом дня очікуються пориви південного вітру до 22 м/с. У Києві в неділю погода буде вітряної та хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря у столиці вдень зросте до +10 +12 градусів.

Крім того, в Діденко прогнозувала, що наступного тижня в Україні можливе потепління до +20 градусів. Очікується, що температура повітря суттєво зросте у південних та західних областях. Потепління прогнозується у вівторок-середу наступного тижня.