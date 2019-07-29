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Сегодня в Украине сохранится жара, днем до +34

Новости » Общество    29.07.2019 - 08:00
Сегодня в Украине сохранится жара, днем до +34
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно и жарко, днем до +31

Погода в Украине 29 июля будет сухой и жаркой почти на всей территории страны, температура воздуха местами поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, неделя начнется с солнечной и жаркой погоды почти во всех областях страны, лишь на севере и западе возможны небольшие дожди, местами с грозами. Днем температура в большинстве регионов будет колебаться от +30 до +32.

Самая жаркая погода будет сегодня в южных областях, там столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов. В Крыму также будет солнечно и жарко, днем от +30 до +32.

Сегодня в Украине сохранится жара, днем до +34

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать +29...+31, ночью ожидается от +17 до +19.

Сегодня в Украине сохранится жара, днем до +34

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