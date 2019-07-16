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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 10:11
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сьогодні в більшості областей грози

Погода в Україні сьогодні, 16 липня, погіршиться майже по всій території, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

РБК-Україна писало про прогноз погоди на сьогодні. По території України температура повітря не підніметься вище +26. На сході, півдні та в центрі очікуються дощі з грозами. У західній частині країни сьогодні дощі. У Криму та Кримській області також погіршиться погода.

Нагадаємо, кліматологи дали прогноз, що друга половина липня буде спекотною. За словами завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, серпень також буде теплим.

Також раніше синоптик Наталка Діденко зазначала, що дощі найбільш ймовірні у східній частині. За прогнозом Діденко, надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься.

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