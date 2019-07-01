В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Гидрометцентр, во вторник, 2 июля, ночью в западных и северных областях, а днем ​​почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

В западных областях местами ожидаются значительные дожди и град.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине ослабит температуру на ближайшей неделе, жители страны это почувствуют уже завтра, 2 июля. Синоптики предупреждают, что июльского тепла не будет. Уже завтра с севера в Украину приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы в северных областях.

Кроме того, что по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла. Это, по данным синоптиков, на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.