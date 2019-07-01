Завтра в Украине резко ухудшится погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запад и восток накроют дожди

Погода в Украине: завтра, 2 июля, в северной, частично западной и центральной части страны будут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на востоке и западе Украины будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +29, а ночью +17+19. В центре страны, в частности в Киеве также дожди. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +19+21.

Синоптики отмечают, что на юге страны будет солнечно, без осадков. Температура будет составлять +33+35, а ночью +19+21.

Отметим, что синопник Наталка Диденко ранее сообщила об ухудшении погоды в Украине. По ее данным, в центральной, северной и южной части страны будут дожди. В Киеве также будут дожди. Температура воздуха ослабнет до +26+28 градусов.

"В среду-четверг воздух станет свежим еще на несколько градусов. Да и вообще, до конца недели жара в Украине маловероятна, только на Юге и юго-востоке Украины высокие градусы будут оседать красивым загаром на шеях трудящихся и всей фигуре временных бездельников-отдыхающих", - написала она.

Напомним, по данным Гидрометцентра, в июле температура воздуха ожидается 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что сегодня погода ожидается жаркой и без осадков, температура воздуха в день поднимется до +33 градусов, а ночью до +17. В Киеве также жарко. Синоптики прогнозируют жару от +31 до +33 градусов, ночью от +15 до +17.