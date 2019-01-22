ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    22.01.2019 - 14:19
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине 23-24 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Сообщается, что 23 января в Винницкой, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см.

В южных, Днепропетровской и Донецкой областях мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах страны гололедица.

Напомним, в Киеве завтра, 23 января, ожидается значительный снег, прирост снежного покрова 10-15 см, порывы ветра 15-20 м/с, метели. Как отмечается, явления соответствуют желтому уровню опасности.

Ранее синоптики предупредили о гололедице на дорогах столицы 22 января.

Как писал Styler, 22 января в Украине снова усилятся морозы. По словам народного синоптика Наталки Диденко, 23 января погода изменится. В Украину придут снегопады и метели, на юге значительно потеплеет, поэтому там возможны осадки в виде снега и дождя.

В Киеве завтра ожидаются метели и сильный ветер В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь