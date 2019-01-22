В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Температура в столице днем от -6 до -8

В Киеве сегодня, 22 января, без осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем от -6 до -8.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Как писал Styler, 22 января в Украине снова усилятся морозы. По словам народного синоптика Наталки Диденко, 23 января погода изменится. В Украину придут снегопады и метели, на юге значительно потеплеет, поэтому там возможны осадки в виде снега и дождя.

Напомним, по состоянию на утро 22 января проезд по дорогам государственного значения обеспечен.