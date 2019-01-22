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В Киеве завтра ожидаются метели и сильный ветер

Новости » Общество    22.01.2019 - 11:47
В Киеве завтра ожидаются метели и сильный ветер
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

В Киеве завтра, 23 января, ожидается значительный снег, прирост снежного покрова 10-15 см, порывы ветра 15-20 м/с, метели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, явления соответствуют желтому уровню опасности.

"Убедительно просим киевлян в период ухудшения погодных условий, не пользоваться личными авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники призываем водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах.

"Если же избежать поездки невозможно, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - добавили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили о гололедице на дорогах столицы 22 января.

Как писал Styler, 22 января в Украине снова усилятся морозы. По словам народного синоптика Наталки Диденко, 23 января погода изменится. В Украину придут снегопады и метели, на юге значительно потеплеет, поэтому там возможны осадки в виде снега и дождя.

 

 

В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах "Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах Украины
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