Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, мова йде про три області.

За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе +14 +18 градусів, вночі +8 +11. У центральних регіонах днем ​​буде від +16 до +19, на півночі +15 +18, вночі +10 +12. На сході мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть +19 +22 вдень, вночі +10 +12.