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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: РБК-Украина

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.

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Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.

Напомним, вчера в Житомирской области произошел пожар на свалке. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Также в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Сегодня в Украине ожидается солнечная и теплая погода во всех регионах.

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